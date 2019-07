Ein Motorradfahrer ist am Montag bei einem Unfall auf der B172 zwischen Bad Schandau und Königstein schwer verletzt worden. Nach Angaben eines MDR-Reporters ist der 18-Jährige auf der kurvenreichen Strecke mit seinem Leichtkraftrad nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen gestoßen. Er ist mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Dresden geflogen worden. Die beiden Insassen des Autos wurden nach ersten Informationen leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus in Sebnitz. Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Die B172 war bis etwa 16 Uhr voll gesperrt.