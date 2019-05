Ein Segelflugzeug ist am Donnerstagabend auf der Staatsstraße 177 in Pirna-Copitz notgelandet. Nach Informationen eines MDR-Reporters wollte der 54-jährige Pilot ursprünglich auf dem Flugplatz des Aeroclubs Pirna landen. Offenbar gab es beim Anflug Probleme, so dass sich der Pilot für eine Landung auf der Straße entschied.