Ein Pferd ist am Donnerstagmittag im Schlamm des Kiessees Birkwitz-Pratzschwitz bei Pirna eingesunken. Weil sich das Tier von selbst nicht befreien konnte, rückte die örtliche Feuerwehr an. Mit Hilfe von Bergungsbändern konnte der 14 Jahre alte Wallach nach über einer Stunde befreit und ans Ufer gebracht werden.

Zuvor waren am Tag sechs Reiterinnen mit ihren Pferden am Ufer der Kiesseegrube unterhalb des Reitplatzes spazieren. Offenbar erschrak dabei der Wallach und machte einen Satz in den See. Dort blieb er in einem Morastloch stecken.