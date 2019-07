Eine S-Bahn ist gleich zweimal von Unbekannten gestoppt und großflächig mit Graffiti besprüht worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatten mehrere vermummte Personen zunächst am frühen Samstagmorgen den Zug der Linie S1 am Haltepunkt Heidenau-Großsedlitz aufgehalten. Dazu blockierten einige von ihnen die Türen und verhinderten so die Weiterfahrt. Ein anderer Teil der Gruppe besprühte währenddessen den Zug auf rund 70 Quadratmetern mit dem Schriftzug "FCN".