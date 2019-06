In der Nacht zum Freitag ist in Raum in der Gemeinde Rosenthal-Bielatal eine Scheune niedergebrannt. Durch einen Blitzeinschlag ging das Gebäude in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf benachbarte Wohn-und Ferienhäuser verhindern. In der Scheune waren Stroh und Holz gelagert. Der Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.