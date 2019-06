Traktor stürzt bei Pirna die Felskante hinunter

In Pirna-Liebethal ist am Mittwoch ein Traktor samt Fahrerin rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Sie hatte mit einem Grubber ein Feld bearbeitet. Aus ungeklärten Gründen fuhr das Gefährt zu weit an die Felsante und stürzte mit dem Gespann ab. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen.