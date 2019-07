Die Autobahn 17 an der Anschlussstelle Pirna war am Donnerstagabend wegen eines Unfalls mehr als eine Stunde in Richtung Dresden gesperrt. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN mitteilte, war eine Familie aus Dänemark beim Überholen eines Sattelschleppers mit ihrem Pkw samt Wohnanhänger ins Schleudern geraten. Der Wagen mit vier Personen prallte erst gegen die Leitplanke und dann verkeilten sich die beiden Fahrzeuge. Die Insassen blieben aber unverletzt. Die Autobahnpolizei führte nach einer Stunde den aufgestauten Verkehr über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbei. Gegen 22 Uhr war die Autobahn wieder völlig frei.