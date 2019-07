In Pirna hat ist bei einem Unfall am Sonntagabend die Ampelanlage an der Kreuzung Königsteiner Straße / Einsteinstraße zerstört worden. Wie ein Reporter berichtet, ist der Fahrer eines Pick-Ups mit Pferdeanhänger aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hat eine Verkehrsinsel überfahren. Dort rammte das Fahrzeuggespann zunächst ein Verkehrsschild, eine Laterne und den Mast einer Ampel. Der Fahrer und die drei Kinder im Wagen kamen ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Schrecken davon. Auch die zwei Pferde im Anhänger blieben unverletzt.