Urteile gegen "Gruppe Freital" rechtskräftig

Die Urteile gegen die Mitglieder der rechtsterroristischen "Gruppe Freital" sind gültig. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf die Revision von sechs der acht Angeklagten. Das bestätigte Anwalt Michael Sturm am Dienstag in Dresden. Sturm vertrat den mutmaßlichen Rädelsführer Timo S. Der BGH in Karlsruhe will sich erst am Mittwoch äußern. Zunächst müsse sichergestellt sein, dass allen Anwälten die Entscheidung zugestellt sei, hieß es. Zwei Angeklagte hatten keine Revision eingelegt.