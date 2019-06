Autofahrer, die über die A17 nach Tschechien fahren, können sich nur noch in dieser Woche Vignetten am Rastplatz "Am Heidenholz" kaufen. Ab 1. Juli wird der Straßenmaut-Verkauf für Tschechien an dem Rastplatz eingestellt. Darauf hat die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Isabel Siebert verwiesen. Als Grund nannte sie, dass die Vereinbarung zwischen der sächsischen und tschechischen Straßenbauverwaltung ausläuft, die den Verkauf für die Maut auf tschechischen Autobahnen ermöglicht hatte.