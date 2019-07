In Dürrröhrsdorf-Dittersbach müssen die Gemeinderatswahlen und Ortschaftsratswahlen noch einmal durchgeführt werden. Das hat jetzt das Landratsamt bestätigt. Bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 hatte es einen Formfehler bei Protokollen über Unterstützerlisten gegeben. Die Gemeinde muss nun eine Stellungnahme an den Kreiswahlleiter darüber abgeben, wer was genau bei den Wahlversammlungen unterschrieben hat, erklärte Bürgermeister Jens-Ole Timmermann