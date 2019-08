In der Braustraße in Pirna ist am frühen Montagnachmittag eine Trinkwasserleitung geplatzt. Auf Fußwegen, Straßen und auch in einigen Kellern der Innenstadt stand das Wasser zeitweise mehrere Zentimeter hoch. Wie die Stadtwerke Pirna mitteilten, ist der Havariedienst aktuell im Einsatz. Die Trinkwasserversorgung in mehreren Häusern in der Braustraße ist unterbrochen.