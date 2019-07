Die Züge der Weißeritztalbahn fahren ab Mittwoch mehrere Monate nicht mehr bis nach Kipsdorf. Grund sind Bauarbeiten. Erneuert wird die Brücke in Obercarsdorf, damit sie künftig auch einem größeren Hochwasser standhält. Wegen der Bauarbeiten fahren die Züge der Weißeritztalbahn bis November nur von Freital-Hainsberg bis zum Bahnhof in Dippoldiswalde. Hier können Fahrgäste, die bis nach Kipsdorf wollen, in den Bus umsteigen.

Der Bahnhof in Kipsdorf bleibt während der Bauzeit geschlossen. Die Bauarbeiten beeinträchtigen zeitweise auch den Verkehr auf der B170. So soll der Übergang über die Bundesstraße in der Nähe der Brücke saniert werden. Dafür wird die B170 im Oktober an zwei Wochenenden gesperrt sein.



Das sogenannte Jahrhunderthochwasser 2002 hatte die Weißeritztalbahn schwer beschädigt. Erst 2008 konnte der Verkehr nach Millionen-Investitionen zwischen Freital und Dippoldiswalde wiederaufgenommen werden, 2017 war die Strecke bis Kipsdorf wieder befahrbar. Eine Sanierung der Brücke war seinerzeit nicht möglich. Betriebsleiter Mirko Froß sagte: "Wegen noch offener technischer Fragen sowie fehlender Zustimmungen von Grundstückseigentümern kann der Bau erst jetzt erfolgen."