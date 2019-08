Die Stadt Pirna hat in der Innenstadt sechs neue WLAN-Hotspots eingerichtet. Laut Rathaus können damit Besucher, Geschäftsleute und Einheimische an diesen Punkten künftig rund um die Uhr kostenlos im Internet surfen. Möglich sei das zum Beispiel vor der Post, im Bereich Stadtbibliothek oder an der Goethe-Oberschule. Die Hotspots hätten 65.000 Euro gekostet. 90 Prozent der Kosten seien durch den Freistaat gedeckt worden.