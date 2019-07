Zu einem Großbrand kam es am späten Dienstagnachmittag bei Riesa-Canitz. Aus bisher noch ungeklärter Ursache brach ein Feuer auf einem Getreidefeld aus. Aufgrund des Windes breitete sich dieses nach Angaben der Rettungsleitstelle in Dresden schnell aus und erreichte eine angrenzende Gartenanlage. Dort wurden Lauben zerstört. In Folge waren auch die am Feldrand befindlichen Wohnhäuser auf der Pochraer Straße in Gefahr. Feuerwehrleuten gelang es, diese zu sichern.





Dennoch mussten die Bewohner vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden auf einem Sammelplatz betreut. Am Abend kreiste ein Hubschrauber über dem Feld, um die Feuerwehren bei der Suche nach Glutnestern zu unterstützen. Kriminalisten ermitteln zur Brandursache.