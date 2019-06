Vorglühen für den Mühlentag: Mehlsackweitwurf in Pahrenz

Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag ist die Windmühle in Pahrenz zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, zuvor gibt es ab 9 Uhr einen Familiengottesdienst. Der Mühlenhof Pahrenz liegt an der Bundesstraße 6 zwischen Meißen und Oschatz. Weithin sichtbar auf dem 141 Meter hohen Windmühlenberg ist die 1889 errichtete Turmholländerwindmühle eine Landmarke. Sie steht als technisches Museum unter Denkmalschutz. Die Mühle ist in vierter Generation im Familienbesitz. Zum Mühlentag zeigen die Betreiber bei Führungen, wie die Technik funktioniert.



In Sachsen öffnen mehr als 100 Mühlenbesitzer die Türen zu ihren technischen Denkmalen. Viele haben die Anlagen oder zumindest Teile davon wieder aufgebaut und erklären fachkundig der heutigen Generation, wie einst mit Wind-, Wasser- oder Muskelkraft oder Motoren das Korn zu Schrot und Mehl gemahlen wurde.