Ab Montag: Einseitige Vollsperrung der A13 bei Schönborn

Ab Montag müssen Autofahrer auf der A13 mit längeren Fahrzeiten rechnen. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, muss die Aus- und Einfahrt der Anschlussstelle Schönborn in Richtung Dresden aufgrund von Fahrbahnarbeiten voll gesperrt werden.

Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Dresden fahren und in der Anschlussstelle Schönborn ausfahren möchten, werden bis zur Anschlussstelle Thiendorf und weiter auf die Gegenfahrbahn zur Anschlussstelle Schönborn geführt. Der an der Anschlussstelle Schönborn auffahrende Verkehr soll während der Sperrung auf die Gegenfahrbahn nach Ortrand und dort auf die Fahrbahn Richtung Dresden geleitet. Die Bauarbeiten sollen bis 14. Juni andauern.