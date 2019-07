In Meißen ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Wie die Integrierte Rettungsleitstellt in Dresden mitteilte, stand gegen 17:40 Uhr ein altes Haus in der Baderstraße unweit des Theaterplatzes in Flammen. In der zweiten Etage habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben, später sei das Feuer auf das Dachgeschoss übergegriffen, informierte ein Feuerwehrsprecher. Gegen 20 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, so dass keine Gefahr mehr bestand, dass es auf benachbarte Häuser übergreift. Dennoch hatten die herbeigeilten zwei Löschzüge der Feuerwehren Meißen und Weinböhla noch mit einzelnen Gutnestern zu tun. Nach ersten Erkenntnissen ist Sperrmüll in dem Gebäude in Brand geraten. Wie es dazu kommen konnte, ist derzeit unklar.