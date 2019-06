Im Großhandelslager von Rewe in Nossen wird am Donnerstag gestreikt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi haben 140 von insgesamt 400 Mitarbeitern die Arbeit niedergelegt. Wie Verhandlungsführerin Sylke Hustan sagte, beteilige sich der gesamte Wareneingang am Streik. Vor den Toren des Lagers stauten sich die LkW, die für die Warenanlieferung zuständig sind.