Auf der Autobahn 4 hat es am Sonntag einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Reporterangaben zufolge stießen kurz nach 17 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Dreieck Nossen auf der linken Fahrspur sieben Autos zusammen. Nach bisherigem Stand wurden vier Personen verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehr staute sich in Richtung Chemnitz zwischenzeitlich bis auf zwölf Kilometer. Am Abend gab es immer noch erhebliche Behinderungen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.