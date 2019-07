Ein Polizist sicherte am frühen Freitagmorgen eine leere Bierflasche, die Kollegen im Unfallauto gefunden hatten. Der Transporter lag auf dem Dach inmitten eines Maisfeldes. Der Fahrer war verschwunden.

Ein Kleintransporter ist in der Nacht zu Freitag auf einem Maisfeld bei Krögis in der Gemeinde Käbschütztal gelandet. Augenzeugen riefen die Polizei zur Unfallstelle an der B 101 zwischen Soppen und Krögis. Als die Beamten eintrafen, konnten sie allerdings keinen Fahrer des Autos feststellen. Der war offensichtlich geflüchtet.