Betagter Fußgänger in Meißen angefahren und lebensbedrohlich verletzt

Am Montagmorgen ist bei einem Verkehrsunfall in Meißen-Cölln ein Fußgänger lebensbedrohlich verletzt worden. In Höhe des Robert-Koch-Platzes überquerte nach Angaben eines Reporters der 84 Jahre alte Fußgänger die Fahrbahn und wurde dabei von einem Personenwagen erfasst. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in ein Krankenhaus. Polizei und Sachverständige ermitteln zur Unfallursache.