Am Mittwochvormittag ist in Boxdorf bei Dresden ein Senior von seinem eigenen Auto überrollt worden. Nach Reporterangaben hatte sich das Fahrzeug auf einer abschüssigen Strecke selbstständig gemacht. Der Mann geriet unter das Auto. Die Freiwilligen Feuerwehren Boxdorf und Moritzburg sicherten den Pkw und hoben ihn an. Rettungskräfte konnten den Mann aus seiner misslichen Lage befreien und in ein Krankenhaus bringen.