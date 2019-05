Am Mittwochvormittag ist bei einem Unfall auf der S177 im Landkreis Meißen ein Mann verletzt worden. Zwischen Sora und Ullendorf ist nach Reporterangaben ein Kleinwagen mit einem Laster kollidert. Der Zusammenstoß ereignete sich an einer Einfahrt. Der Pkw wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt, der Autofaher verletzt.



Die S177 fungiert in dem Abschnitt als Autobahnzubringer zwischen Meißen und der A4-Anschlussstelle Wilsdruff.