In einer gemeinsamen Erklärung forderten am Donnerstag die sächsische Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, das Forum der Landesarbeitsgemeinschaften der Gedenkstätten, Erinnerungsorte und -initiativen in Deutschland sowie die AG der KZ-Gedenkstätten in der Bundesrepublik Deutschland eine erklärende Stellungnahme und "personelle Konsequenzen".

Grüne wollen Reiprich "vom Amt entbinden"

Auch die Grünen-Fraktion im Bundestag übte harsche Kritik an Reiprich und forderte am Donnerstag in Berlin Konsequenzen.

Es ist an der Zeit, Herrn Reiprich von seinem Amt zu entbinden. Claudia Roth Gemeinsame Erklärung der Grünen-Fraktionssprecher für Kulturpolitik Erhard Grundl

Die Stiftung brauche Verantwortliche, "die die Macht und Bedeutung von Sprache in ihrer Alltagsarbeit sowie den entsprechenden Umgang mit der Singularität der Verbrechen der Nationalsozialisten verstanden haben", betonten die Politiker. Reiprich sei "seinen Aufgaben und der damit einhergehenden erinnerungspolitischen Verantwortung nicht gewachsen".

Reiprich hatte am Montag mit Blick auf die Ausschreitungen gegen Polizisten und Plünderungen in der Nacht zum 21. Juni in Stuttgart getwittert: "War da nun eine Bundeskristallnacht oder 'nur' ein südwestdeutsches Scherbennächtle?" Einen Tag später sorgte er mit einem Tweet, in dem er weiße Menschen als bedrohte Minderheit darstellte, für weiteres Aufsehen.

Tweets "untragbar" und "geschichtsvergessen"