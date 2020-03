Einen Tag nach Bekanntwerden des ersten Corona-Infektionsfalls in Niedersachsen haben die Behörden in Hannover am Sonntag Einzelheiten mitgeteilt. Demnach waren der 68-Jährige und seine Frau mit einem Busreiseunternehmen aus Sachsen in Südtirol unterwegs. An Bord befanden sich insgesamt 47 Reisende, die meisten von ihnen stammten demnach aus Sachsen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt. Das sächsische Gesundheitsministerium sagte MDR SACHSEN, es habe im Zusammenhang mit der Reisegruppe bisher keine Kenntnis von Verdachtsfällen im Freistaat.