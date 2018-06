Wie die "Sächsische Zeitung" meldet, wütete das Unwetter auch in der Lommatzscher Pflege, im Raum Nossen und in den angrenzenden Gebieten von Mittelsachsen sehr schwer. So seien nach Informationen von Kreisbrandmeister Ingo Nestler die Einkaufsmärkte Netto und Edeka in Lommatzsch voll Wasser gelaufen. Zudem habe sich die Lage entlang des Ketzerbaches zugespitzt, dessen Pegel in kürzester Zeit auf die Hochwasserwarnstufe 4 anstieg.