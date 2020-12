Das Verpflegungs- und Bekleidungsgeld für Volkspolizisten in der DDR wird bei der Rentenberechnung nicht berücksichtigt. Das geht aus einem Urteil des Bundessozialgerichts in Kassel hervor. Demnach zählen die Zuschläge nicht als Arbeitsentgelt und fließen deshalb auch nicht in die Rente ein.