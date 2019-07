Die abschlagsfreie Rente mit 63 sei in Sachsen beliebt, sagte Jork Beßler, Chef der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland. Fasst man die mitteldeutschen Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammen, so gingen dort im Vorjahr etwa 43,5 Prozent der Altersrentner über die abschlagsfreie Rente ab 63 Jahren in den Ruhestand. Zum Vergleich: In Westdeutschland waren es nur 30 Prozent.