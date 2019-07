Mit der Rentenerhöhung ab dem 1. Juli schüttet die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland für Rentner mit Wohnort in Sachsen künftig insgesamt 23 Millionen Euro pro Monat zusätzlich aus. Darüber informierte ein Sprecher MDR SACHSEN. Insgesamt würden durch die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Senioren mit Wohnort in Sachsen 1,55 Millionen Renten ausgezahlt. Bei etwa 70 Prozent der ausgezahlten Renten liege die jeweilige Rentenerhöhung jedoch bei unter 50 Euro.

Doch auch in Sachsen gibt es viele Rentner, die lediglich mit einer Grundsicherung auskommen müssen. Den Angaben zufolge bezogen in Sachsen im Dezember 2018 insgesamt 11.735 Personen in Sachsen Leistungen zur Grundsicherung im Alter. Diese Zahl könnte in Zukunft jedoch noch viel höher ausfallen. "Die Forschungsergebnisse der Deutschen Rentenversicherung aus dem Jahr 2017 prognostizieren in Deutschland für den ungünstigsten Fall eine Verdopplung der Bezieher von Grundsicherung im Alter von über 500.000 Menschen im Jahr 2016 auf über eine Million Menschen im Jahr 2030", hieß es.