Seniorenheime in Sachsen haben immer häufiger Internet, aber Bewohner nutzen die Angebote wenig. Das Internet spiele in Heimen zunehmend eine größere Rolle, bestätigte die Sprecherin der Arbeiterwohlfahrt in Sachsen, Ulrike Novy. Sie verwies auf therapeutische Möglichkeiten. So gebe es ein Projekt, bei dem Menschen mit Demenz bei Musikvideos mitsingen könnten, Fotos zur Erinnerung und Rätsel gezeigt würden. Auch Video-Sprechstunden der Heimbewohnern mit einem Arzt würden so einfacher. Wie gut alle Seniorenresidenzen in Sachsen mit Internet ausgestattet sind, ist nicht bekannt.

"Bei Sanierungen wird Internet nachgerüstet. In Neubauten ist es vorhanden", sagte der DRK-Sprecher in Sachsen, Kai Kranich. Das DRK betreibt in Sachsen 34 stationäre Seniorenheime mit rund 2.600 Plätzen und 2.100 Mitarbeitern. Durch ambulante Pflegedienste könnten viele Menschen bis ins hohe Alter zu Hause leben, erklärte Kranich, gab aber zu bedenken: Wenn sie dann in die Senioren-Residenzen kämen, seien viele von ihnen sehr pflegebedürftig. "Das Interesse dieser Menschen, im Internet zu surfen oder zu kommunizieren ist in der Regel gering."



In einen Heim in Freital bei Dresden können sich die Bewohner in ihren Zimmern einen Internet-Router installieren lassen, 5 von 116 Bewohnern hätten davon Gebrauch gemacht. Ähnlich die Lage in Dippoldiswalde: nur eine Anfrage dafür. Im Raum Döbeln-Hainichen hingen nutzten Bewohner das Internet, um mit ihren Angehörigen im Ausland in Kontakt zu bleiben. "Dennoch wird das Internet vor allem für die Betreuer immer wichtiger", sagte Kranich. So lasse sich über das Internet unkompliziert ein Video-Sprechstunden beim Arzt organisieren.