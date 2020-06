In den geleakten Facebookchats fänden sich zahlreiche rassistische Äußerungen, so die "taz". Vor dem Hintergrund des Zuzugs von Flüchtlingen sprachen die Männer und Frauen demnach von einem kommendem "Rassenkrieg". Es sei auch über eine teils illegale Beschaffung von Waffen und Munition gesprochen worden. Außerdem habe es regelmäßige Schießtrainings gegeben.

Mitglieder der Gruppe aus Sachsen und Sachsen-Anhalt seien dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. Wie die Zeitung weiter berichtet, gibt es auch Bezüge zur AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, zu einer Burschenschaft in Leipzig sowie zum Reservistenverband Sachsen. Mitglieder der Gruppe hätten regelmäßig bei Pegida in Dresden und dem Leipziger Ableger Legida demonstriert.

Aus den Chat-Unterhaltungen geht hervor, dass die Männer ihren Reservistenstatus gezielt für ihre private Kampfvorsorge nutzen wollten, so die "taz". In einer Nachricht motiviert der spätere AfD-Fraktionsmitarbeiter und Reserveoffizier Michael S. einen Freund aus der Gruppe, sich ebenso als Reservist zu melden.

Michael S. sei seit mindestens 2012 Funktionär des Reservistenverbandes Sachsen, des ehrenamtlichen Teils der Reservistenorganisation. "Gottlob hat Mitteldeutschland bei so manchem Kanaken keinen so tollen Ruf und zudem nicht die gewachsene Kanakeninfrastruktur wie im Westen … Volk will eben am liebsten zu Volk …", schrieb er laut "taz" in einem der Chats.