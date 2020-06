Worum genau geht es in dem taz-Bericht? Monatelang sollen laut "taz" ein Sozialpädagoge -der auch Pflegekinder in seiner Familie groß zieht - und eine Handvoll seiner Freunde, Vorbereitungen als Prepper getroffen haben. Sie diskutierten bei Facebook auch, wie sie sich Waffen beschaffen und Flüchtlinge töten könnten. Man half sich mit Tipps beim Besorgen von gefälschten Schießnachweisen für die Waffenbehörde, verabredete sich zu Wehrübungen, Schießabenden und überlegte schriftlich, wie sich im Krisenfall ein Dorf in Nordsachsen unterwerfen und seine Bewohner zwangsrekrutieren lassen könnten.

Einige der Chatgruppe fuhren wohl regelmäßig zu Demonstrationen der islamfeindlichen Gruppierungen Legida und Pegida.



In den geleakten Chatprotokollen tauchen ein Steuerberater, ein Zahnarzt und ein Leipziger auf, der später als Referent der AfD-Landtagsfraktion in Magdeburg arbeitete. Der Zahnarzt soll als Reservist in einem Corona-Krisenstab eines Landkreises in Sachsen-Anhalt mitgearbeitet, einer seiner Kumpel in Reserve dafür bereit gestanden haben.