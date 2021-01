Sächsisch-tschechische Vereinbarung Sachsens damaliger Innenminister Markus Ulbig und die drei tschechischen Regionspräsidenten Martin Havel (Karlovy Vary), Martin Puta (Liberec) und Oldrich Bubenicek (Usti nad Labem) unterzeichneten am 25. November 2015 die Kooperationsvereinbarung. Die trat zum 1. Januar 2016 in Kraft.



Rettungsleitstellen können seitdem auf der jeweils anderen Seite der Grenze Hilfe anfordern, wenn nicht genügend eigene Rettungskräfte zur Verfügung stehen. Zudem ist es möglich, dass Rettungsdienste beider Länder die Verletzten ohne Umlagerung in das nächste Krankenhaus transportieren.



Die Vereinbarung gilt auf einem Korridor von jeweils fünf Kilometern beidseitig der Grenze.