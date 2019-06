Gewittergefahr über Sachsen - So verhalten Sie sich richtig

Sicherheit im Haus?

Wenn es gewittert, ist man im Haus am sichersten. Dennoch lauern auch dort Gefahren, informiert der Blitzschutzexperte des Verbands der Elektrotechnik (VDE), Thomas Raphael. In Altbauten sei Duschen während eines Gewitters riskant. Auch sollte man während eines Gewitters lieber nicht in eine Badewanne ein- oder aussteigen. "Der Grund dafür sind die Wasserleitungen, die häufig aus Metall bestehen und in alten Gebäuden nicht geerdet sind", so Raphael.

Fernseher, Computer, Festnetztelefone und W-LAN-Systeme sichert man einfachsten, indem man alle Stecker zieht. Das verhindert Überspannungsschäden. Wichtig für alle Nutzer von Mehrfachsteckdosen: "Nur das Ausschalten des Kippschalters schützt nicht vor Blitz- und Überspannungsschäden", erklärt der Kommunikationskonzern Telekom. Auch hier müsse der Stecker aus der Dose gezogen werden.

Faustregeln zum Erkennen der Gewitternähe Es gilt die Regel: Eine Sekunde zeitlicher Abstand zwischen Blitz und Donner entspricht 300 Metern. Liegen zwischen Blitz und Donner weniger als zehn Sekunden, ist das Gewitter meist schon über einem. Lebensretter raten zur Eile, sich schnell Schutz zu suchen. Es besteht Lebensgefahr.



Man kann auch die Sekunden zwischen Blitzeinschlag und Hall des Donners zählen und das Ergebnis durch drei teilen. Das ergibt die Entfernung in Kilometern.



Interessant: In Deutschland nimmt die Blitzdichte von Norden nach Süden hin zu.

Draußen: Kinder und Schirm loslassen!

Bildrechte: dpa Wichtig ist, dass man im Freien nicht in Gruppen mit anderen Schutz sucht. Der Verband der Elektrotechnik (VDE) rät, sich einzeln in eine Bodenmulde zu kauern. Am besten in die Hocke gehen, Schuhe ausziehen, Füße geschlossen halten und die Arme um die Knie legen, Kopf darauf legen. Zudem sollte man zu anderen Menschen, auch seinen Kindern oder einem Haustier einen Mindestabstand von einem Meter halten, besser sogar drei Metern. Und: "Die Gewittergefahr ist erst vorbei, wenn man eine halbe Stunde lang keinen Donner mehr wahrgenommen hat", so der VDE.

Runter vom Rad!

Motorrad- und Fahrradfahrer sollten bei Gewitter nicht weiterfahren, sondern die Fahrt unterbrechen und in einem Gebäude Schutz suchen. Geht das nicht, sollten Fahrer mindestens drei Meter Abstand von ihrem Gefährt halten und am besten auf Asphalt in die Hocke gehen.

Hände weg gilt auch für Regenschirme und Trolleys bei Gewitter. Blitze könnten in Metallteile des Schirms in einen Regenschirm einschlagen.

Quelle: MDR/kk