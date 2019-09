Bildrechte: Rossmann

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit teilt in seinem Verbraucherportal mit, das Duschgel könnte mit Keimen des Typs Burkholderia cepacia belastet sein. Der Keim kommt in der Natur in Böden und Gewässern vor. Für gesunde Menschen ist er in der Regel ungefährlich. Für Menschen mit schwachem Immunsystem - insbesondere Mukoviszidose-Patienten - kann er gefährlich werden. Gefürchtet ist er wegen seiner Antibiotika-Resistenzen.