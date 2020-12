Ein kleiner Hund hat im November in Schneeberg Feuerwehr, Revierförsterin und einen Fuhrbetrieb auf den Plan gerufen. Das acht Jahre alte Tier war in einem Waldstück am Lindenauer Forstteich in ein Rohr gekrochen. Das Rohr musste schließlich ausgegraben werden, um den Hund zu befreien. Bildrechte: Niko Mutschmann