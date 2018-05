Mehr als 1,4 Millionen der knapp zwei Millionen Beschäftigten in Sachsen haben 2017 unter Rückenschmerzen gelitten. Das ist ein Ergebnis des jährlichen Gesundheitsreports der Krankenkasse DAK Gesundheit. Demnach haben die Rückenprobleme in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Die DAK stellte ihren aktuellen Jahresbericht deshalb unter das Motto "Rätsel Rücken – warum leiden so viele Sachsen unter Schmerzen?".

Dabei zeigte sich auch, dass nicht nur in Sachsen immer mehr Arbeitnehmer "Rücken haben" So liegt der Freistaat mit 109 Fehltagen wegen Rückenschmerzen je 100 Versicherte im Vergleich der Bundesländer nur auf Rang vier hinter Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Hamburger scheinen dagegen besonders gesunde Rücken zu haben - hier war 2017 die Zahl der Fehltage nur halb so hoch wie in Sachsen.