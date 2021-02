Der Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft darf in Dresden und Chemnitz pro Jahr an maximal 35 Tagen überschritten werden. So wenige Überschreitungstage wie 2020 habe es seit Messbeginn noch nie gegeben, teilte das Umweltamt mit. In Chemnitz wurden lediglich an den Messstationen Leipziger Straße sowie Hans-Link-Straße Überschreitungen an zwei Tagen registriert. In Dresden an den Messstationen Bergstraße, Dresden-Nord an zwei und in der Winckelmannstraße an nur einem Tag.