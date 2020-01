In Sachsen absolvieren immer weniger Menschen einen Freiwilligendienst. Wie aus den Zahlen des zuständigen Bundesamtes hervorgeht, gab es mit Stand von November rund 3.200 Freiwillige in Sachsen. Zur Einführung im Jahr 2012 waren es 4.500 und in den Folgejahren jeweils rund 5.000.

Der Projektleiter in Sachsen, Detlef Graupner, sagte, das Konzept scheine nicht bei allen anzukommen. Auch werde an Schulen zu wenig darüber informiert. Laut Graupner profitieren gerade in ländlichen Regionen auch die Träger. In Branchen mit Fachkräftemangel seien Freiwillige wichtige Arbeitskräfte. Die Freiwilligen erhalten ein monatliches Taschengeld, das 390 Euro nicht überschreiten darf.