Bäckereien in Sachsen bilden immer weniger Lehrlinge aus. Die Zahl der Lehrlinge ist in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 62 Prozent zurückgegangen. Das haben Zahlen des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks ergeben, die das MDR-Magazin "Umschau" ausgewertet hat. Danach ist die Zahl der Auszubildenden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen insgesamt seit 2007 sogar um 72 Prozent zurückgegangen. Auf Bundesebene beträgt der Rückgang im selben Zeitraum rund 57 Prozent.