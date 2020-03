Erst nach mehreren Tagen und unzähligen Anrufen konnte er seinen Reiseveranstalter erreichen. Doch dieser konnte ihm nicht sagen, ob der geplante Rückflug am Sonnabend noch steht. Es waren ungewisse Stunden in einem fast leeren Hotel. Nur noch rund 20 Gäste waren seinen Schilderungen zufolge vor Ort. Am späten Freitagabend dann die entscheidende Info: "Wir wurden aus dem Schlaf gerissen und es wurde gesagt, in einer Stunde kommt der Bus. Ihr fliegt heim", erzählt Kraft. Am nächsten Morgen 7 Uhr landete der Flieger in Leipzig.