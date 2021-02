Wegen möglicher grüner Plastikteilchen in der Packung hat die Firma Bayernland geriebenen Käse zurückgerufen. Es handle sich um 250-Gramm-Beutel des Produkts "Leckerrom Bayerischer Emmentaler gerieben" mit 45 Prozent Fett, teilte das Portal lebensmittelwarnung.de am Mittwoch mit. Die betroffenen Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 2. April 2021 wurden in Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen verkauft. Sie können im Supermarkt zurückgegeben werden.



Bereits am Dienstag wurden Kartoffel Rösti von Rewe Beste Wahl zurückgerufen. Auch diese wurden in Sachsen verkauft und können Plasteteile enthalten. Es handelt sich um 600-Gramm-Beutel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum 16./17./18. Dezember 2022