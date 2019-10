Woher kommt Chlorat in Lebensmitteln? Natrium- und Kaliumchlorat wurden nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) in der Vergangenheit zur Unkrautbekämpfung eingesetzt. In der EU ist die Anwendung chlorathaltiger Pflanzenschutzmittel mittlerweile verboten.



Chlorat kann jedoch bei der Verwendung von chlorhaltigen Substanzen zur Reinigung oder Desinfektion als Nebenprodukt entstehen. Häufig wird Chlorat in tiefgefrorenem Gemüse, Obstsäften und Salaten/Kräutern nachgewiesen. Quelle: Bundesinstitut für Risikobewertung