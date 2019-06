Sachsens SPD-Parteichef Martin Dulig findet Nahles-Rücktritt richtig

Am Sonntag hat die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles ihren Rücktritt als Parteivorsitzende und Fraktionschefin angekündigt. Via Twitter hat sich auch Sachsens Wirtschaftsminister und SPD-Landesvorsitzender Martin Dulig zu Wort gemeldet.

Der Rücktritt sei die richtige Entscheidung gewesen. "Das Richtige zu tun ist manchmal schwieriger als an Falschem festzuhalten", so Dulig weiter. Sie habe "in schwerer Zeit" das Amt der Vorsitzenden übernommen. "Deshalb mein ausdrücklicher Respekt!"