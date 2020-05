Es gilt, langfristig alles zu tun, um eine zweite Welle zu verhindern. Teststrecken müssen vorbereitet werden. Es muss evaluiert werden, was gut war und was schlecht lief. Wir brauchen auch Planbarkeit für familiäre Dinge, wie Schulanfänge und Hochzeiten.

Eine Teststrategie werde in der neuen Corona-Verordnung am 6. Juni vorgestellt, sage Sozialministerin Köpping. "Wir werden testen, testen, testen", sagte sie am Runden Tisch. Veranstaltungen bis zu 50 Personen sollen nach ihrer Aussage ab 6. Juni wieder erlaubt sein. Um bei einer möglichen zweiten Welle im Spätherbst gut aufgestellt zu sein, würden derzeit alle Abläufe im Bereich der medizinischen Versorgung und zur Eindämmung der Corona-Pandemie beurteilt.

Ich verlange die sofortige Aufhebung der verordneten Maßnahmen. Es geht um Appellierung an die Eigenverantwortung, verbunden mit dem konsequenten Schutz für die, die den Schutz nötig haben, also Vorerkrankte und die pflegerischen Berufe.

Wir brauchen für die Reisebranche gemeinsamen Konsens mit anderen Bundesländern. Die Abstandsregeln in Bussen helfen uns nicht, wirtschaftlich zu arbeiten. Aber wir können die Hygienekonzepte des ÖPNV auch in Reisebussen umsetzen. Bitte lassen Sie uns die Busse voll belegen. Lockern Sie für die Hotelbranche die Beschränkungen für Wellnessanlagen und die Auslastungsgrenzen für Hotels.

"In Sachsen gibt es keine Auslastungsbeschränkungen für Hotels", entgegnete ihm Sozialministerin Köpping. Zugleich kündigte sie an, dass die Beschränkungen für Wellnessbereiche gelockert werden sollen.

Am Runden Tisch verlangten auch Unternehmer Exitstrategien für Bars, Klubs und Kulturveranstaltungen, eine Beibehaltung des verringerten Mehrwertsteuersatzes in der Gastronomie, Bundeshilfen und Zuschussprogramme.

Der These, wonach nur Wenige weitreichende Entscheidungen bestimmen würden, widersprach Ministerpräsident Kretschmer. "Das ist nicht richtig. Wir haben in Sachsen ganz verschiedene Experten angehört und selbst wissenschaftliche Studien in Gang gesetzt." So hätten das alle 16 Bundesländer und die Bundesregierung gehandhabt. "Wir wollen uns über wissenschaftliche Fakten beugen und uns fragen: Ist das richtig oder nicht", sagte Kretschmer. Für und Wider, aber auch Kritik müssten einbezogen werden. Auch die Sorgen der Menschen dürften nicht einfach weggewischt werden. Am Ende müssten Politiker Entscheidungen treffen.