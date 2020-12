Die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks, Karola Wille, erklärte, sie bedauere die Entscheidung Sachsen-Anhalts. Der gesetzliche Auftrag sei es, vielfältige Angebote für alle Menschen im Sendegebiet zu machen. Dafür müsse es eine bedarfsgerechte Finanzierung geben. "Wir entscheiden nicht selbst über unsere Finanzierung", stellte Wille klar. "Das tut eine unabhängige Kommission aus 16 Ländervertretern und Experten. Das sichert Rundfunkfreiheit und einen unabhängigen Rundfunk." Die Blockadehaltung in Sachsen-Anhalt sei "ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit. Es sichert nicht mehr die Unabhängigkeit des Rundfunks und deswegen haben wir in der ARD entschieden, dass wir nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht gehen und diese Entscheidung von Sachsen-Anhalt überprüfen lassen."

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigte wenig Verständnis für das Vorgehen in Sachsen-Anhalt. "Ich finde das unmöglich", sagte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Wenn es Kritik und Veränderungsbedarf am öffentlich-rechtlichen Rundfunk gebe, müsse man in einer vernünftigen Debatte mit den anderen Bundesländern über die Struktur und den Auftrag reden und sich Mehrheiten organisieren, um Dinge zu verändern. "Hinter uns liegen zehn Jahre Beitragsstabilität. Hinter uns liegt ein enormes Sparvolumen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks", sagte der CDU-Politiker. Dies alles werde ignoriert.