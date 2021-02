Seit 118 Tagen sind die Kinos geschlossen. Durch die wachsende Konkurrenz der Streaminganbieter drohen sie in Vergessenheit zu geraten, befürchten viele Kinobetreiber. Das Cineplex in Leipzig sendet daher täglich Lebenszeichen in die sozialen Medien und macht neugierig auf kommende Kinohighlights. Die Leipziger Passage Kinos haben ihre Besucher dazu aufgerufen, sich kreativ für die Kinos einzusetzen: Bis zur Wiedereröffnung können Fotos, Videos und Bilder eingesandt werden, mit denen die Besucher ihre Liebe zum Kino ausdrücken. Die besten Einsendungen sollen dann zur Öffnung in den Passage Kinos zu sehen sein.