Mehr als jeder vierte Mitarbeiter in Sachsen empfindet die Arbeitsqualität als schlecht. Der Anteil liegt um acht Prozentpunkte höher als der Bundesdurchschnitt bei 19 Prozent. Auch ostdeutschlandweit schätzen weniger Mitarbeiter (22 Prozent) ihre Arbeitsbedingungen als so schlecht ein wie die Sachsen. Das hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bei einer repräsentativen Umfrage herausgefunden. "Wenn wir mehr "Gute Arbeit für Sachsen" wollen, dann brauchen wir die ehrliche Einschätzung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", sagte Arbeitsminister Martin Dulig zu den Ergebnissen.

In Sachsen arbeiten überdurchschnittlich viele Menschen im Schichtdienst. Das drückt auf die Stimmung. Bildrechte: IMAGO

Als Gründe für die schlechten Arbeitsbedingungen führt das Wirtschaftsministerium an: Abend-, Nacht- und Wochenendarbeit, unsichere Beschäftigungsverhältnisse sowie fehlende Gestaltungsmöglichkeiten und Weiterbildungen im Job. Besonders schwer wiegt laut Umfrage der hohe Anteil an Schichtarbeit. Mehr als jeder dritte Sachse gab an, regelmäßig oder gelegentlich in Schichten zu arbeiten. Deutschlandweit ist es nicht einmal jeder fünfte Arbeitnehmer bei 19 Prozent.