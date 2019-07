Laut der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen hat es in Sachsen bei Kontrollen im vergangenen Jahr bei mehr Betrieben Beanstandungen gegeben. Rund jede zweite erfasste Firma in Sachsen wurde kontrolliert. Außerdem wurden mehr als 21.100 Lebensmittelproben untersucht. Mehr als die Hälfte der untersuchten Nahrungsergänzungsmittel wurden beanstandet, bei Kindernahrung waren es 32,4 Prozent, bei Speiseeis fast 32 Prozent. In mehr als 80 Prozent gingen die gefundenen Mängel auf irreführende oder nicht vorschriftsmäßige Kennzeichnung zurück. Nur in 49 Fällen wurden unter anderem schädliche Keime nachgewiesen. In einer Probe stießen die Experten auf Glassplitter, in einer anderen auf zwei kleine Metallklammern.